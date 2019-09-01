Приветствие Майлис Репс в связи с началом учебного года: мы стали примером для других стран

Текст приветствия министра Майлис Репс в полном объеме:

"Дорогие ученики, учителя и родители, работники сферы образования!

1 сентября мы отмечаем день знаний, и это отличная традиция, которая приносит особое настроение и много нового. Начинается новый учебный год, и впереди нас ждут новые знания.

Желаю вам, чтобы этот год принес вам новые и интересные знания и увлекательные начинания!

Мне очень приятно отметить, что ученики, учителя, да и общество в целом довольны образованием в Эстонии. Наш успех отмечают и на международном уровне. Мы больше не только учимся у других стран, но и сами стали для других государств примером для подражания. При этом мы не забываем и о том, что всегда нужно стремиться к лучшему.

В начале нового учебного года я желаю, чтобы в каждой школе Эстонии царила безопасная, дружелюбная и поддерживающая атмосфера. Чтобы школа была местом, куда как ученики, так и учителя приходили бы с радостью, и с чувством уверенности в том, что о них заботятся, их замечают и ценят.

Желаю, чтобы то воодушевление, с которым дети сегодня пойдут в первый класс, сохранилось бы как можно дольше. Желаю, чтобы и малыши-первоклашки, и ученики старших классов испытывали радость от посещения школы, зная, что ”я справлюсь, мне приятно здесь находиться, и у меня хорошие одноклассники”.

Мы учимся в течение всей жизни и знаем, что мудрость приходит постепенно. И она непременно придет, поэтому я желаю вам мудрого и продуктивного нового учебного года".