Приуроченные ко Дню Таллинна мероприятия начнутся уже в среду

”В течение трех дней состоится более 55 мероприятий, программа по-настоящему разнообразна — она включает День защиты окружающей среды и День культуры, онлайн-диктант и многое другое, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Интересных мероприятий хватит не только таллиннцам, но и всем жителям Эстонии. Не говоря уже о том, что э-день даст идеальную возможность принять участие в мероприятиях Дня Таллинна отовсюду — будь то Австралия и Америка. Захватывающие открытия родного города в прошлом и настоящем доставят радость как взрослым, так и детям”.

Мероприятия в рамках Дня Таллинна стартуют в среду, 13 мая, с Дня окружающей среды. Не выходя из дома, можно будет услышать и увидеть, как живут обитатели зоопарка и какие экзотические субтропические растения растут в парнике Ботанического сада. Виртуальная прогулка приведет в один из старейших парков Таллинна — парк Хирве, а также откроет секреты щедро усыпанного валунами острова Аэгна.

В четверг, 14 мая, состоится День культуры, который позволит заглянуть в сокровищницу Городского архива, посетить все филиалы Таллиннского городского музея, а также послушать красочные рассказы об истории города. В сотрудничестве с актерами Городского театра и писателем Яном Каусом будет представлена исходная версия популярного произведения ”Карта Таллинна” в формате аудиокниги, а вечером начнется концертное представление. Финальным аккордом станет двухчасовая интерактивная трансляция из Котла культуры, в которой примут участие иллюзионисты Charlekas и Kubo, комик Кайт Калль, а также Рита Рав с группой.

В программе э-Дня Таллинна, который состоится в пятницу, 15 мая, предусмотрены мероприятия для участников любого возраста. По традиции, День откроет мэр Таллинна, однако в нынешнем году это произойдет посредством электронных каналов. Со сцены своего театра детей порадуют персонажи Пийп и Туут. Для молодежи откроется виртуальное кафе мировой кухни, где молодым людям предложат возможность поразмыслить-подискутировать на важные темы и совместными усилиями придумать решения. Предложения, которые появятся в кафе мировой кухни, будут переданы таллиннским властям. Новую жизнь вдохнут в Таллиннский день фотоохоты — профессиональные фотографы в течение суток запечатлеют облик города для будущих поколений. Снимки увековечат в фотокниге ”День в Таллинне” и обнародуют на виртуальной фотовыставке портала Delfi.