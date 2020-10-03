Присоединяйтесь! На двухдневном хакатоне будут искать решения для дистанционного образования

Весной этого года коронавирус поставил учителей, учеников, родителей, классных руководителей в непредвиденную ситуацию, когда пришлось смириться с новой нормальностью и найти для обучения новые альтернативы. ”Все стороны приобрели новый багаж знаний. В том числе были большие ожидания к частному сектору. Сильно возросла необходимость в решениях, поддерживающих дистанционное обучение, а также выяснились недостатки, которые могут решить стартапы, развивающие технологии в области образования”, — поясняет руководитель проектов в области образования Startup Estonia Инга Кыуэ.

Сейчас происходит сбор идей для хакатона и регистрация участников. Все, кто ежедневно работают в секторе образования или заинтересованы в этой области и хотят внести вклад в ее развитие, могут принять участие в мероприятии. ”Среди участников мы предполагаем увидеть людей, которых интересуют стартапы, учителей и экспертов в области образования, а также учеников, дизайнеров, разработчиков. Различные знания и навыки нужны в каждой команде, которая начнет работать на решением конкретной проблемы. Участникам не обязательно иметь опыт участия в других хакатонах”, — говорит Кыуэ.

Идеи, из которых участники должны будут развить продукт или прототип, может предложить любой. Заранее определены категории, где особенно необходимы новые решения — комплексное обучение с учетом потребностей; согласованные электронные решения и цифровая безопасность; психическое здоровье и жизненные навыки; профессиональное образование и образование по интересам, обучение на протяжении всей жизни. ”Например, нам нужны решения, которые помогли бы связать формальное образование, образование по интересам и хобби более целостным образом для молодежи, — говорит Айвар Хийо, руководитель проекта Совета по образованию и молодежи. — Мы также ищем решения в области финансовых технологий, которые позволили бы образовательным учреждениям покупать цифровые инструменты. В настоящее время такие расходы, в основном, производятся с использованием личных кредитных карт руководителей школ и используются обременительные схемы компенсации”.