Приостановлен выпуск газеты ”Комсомольская правда” в Северной Европе”

”Комсомольская правда” в Северной Европе” четырнадцатый год на рынке. Газета издается в формате еженедельника на основе договора франшизы с Издательским домом ”Комсомольская правда” (Москва). Распространяется в Эстонии, Латвии, Финляндии. Газета является членом Союза Медиакомпаний, издательство SKP Media — членом Торгово-Промышленной палаты.

Как сообщает редакция, главная проблема заключается в том, что, ”Комсомольская правда” в Северной Европе” издается без всякой финансовой поддержки как из России, так и со стороны местных деловых или политических кругов. И если в обычное время удавалось в режиме жесткой экономии обеспечить периодический выпуск еженедельника, то в условиях вирусной пандемии и стремительно углубляющегося экономического кризиса это стало невозможно.

Приостановив выпуск газеты, ее издатели объявили читателям, что пока берут тайм-аут на два месяца, в течение которых попытаются решить финансовые проблемы. Если это удастся, то с 1 октября выпуск газеты возобновится, а обязательства перед подписчиками будут выполнены за счет продления на 2 месяца доставки газеты. Однако подписку на 2021 год объявят только в том случае, если появится полная уверенность, что газета по своим финансовым возможностям сможет гарантированно выходить в течение всего следующего года.

Более подробная информация о причинах прекращения выпуска газеты и возможностях его продолжения - здесь.