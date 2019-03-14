Приоритетом возможной коалиции в региональной политике станет быстрое развитие сельских регионов

Пресс-служба Центристской партии сообщает, что план центристов, консерваторов и отечественников предполагает в том числе активно содействовать развитию жизни и трудоустройства в сельских регионах, оснащению быстрым Интернет-соединением и укреплению местной общины.
По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, государство должно содействовать тому, чтобы людям хотелось жить, работать и растить детей и в сельских регионах. ”Для этого необходимо продолжить перевод рабочих мест публичного сектора из столицы в регионы, увеличить финансирование региональных программ, а также создать необходимые и качественные условия как для жизни, так и для предпринимательства”, — объяснил Ратас.
Председатель Консервативной народной партии Март Хельме отметил, что целью региональной программы новой коалиции должно стать возвращение жизни в деревни. ”Мы будем бороться за то, чтобы новые рабочие места появлялись и за пределами центром притяжения. В деревнях необходимо сохранить маленькие школы, детские сады, врачебную помощь, спасательные команды и другие публичные услуги”, — заявил Хельме.
Председатель партии Отечество Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что обеспечение услуги Интернет-соединения по всей Эстонии является ключевым вопросом и услуга передачи данных станет одним их приоритетов будущей коалиции в региональной политике. ”Очень важно, чтобы в каждом уголке Эстонии публичные услуги были доступными и были бы на хорошем уровне. Быстрое Интернет-соединение — это элементарная норма для сегодняшнего дня и необходимая услуга как для жизни, так и для работы”, — сказал Сеэдер.