”Принуждение к спокойствию”: в Таллинне появятся десятки новых ”лежачих полицейских”. Смотрите где

"Лежачие полицейские" появятся в основном на внутриквартальных улицах для того, чтобы повысить безопасность дорожного движения, пишет rus.err.ee.

Приподнятые над проезжей частью перекрестки построят на пересечении улиц Пыллу и Тяхе, а также Сеэне и Метса в Нымме.

"Лежачие полицейские" появятся на Тартуском шоссе, 125; улице Копли, 7; Хельме, 9а; бульваре Сыпрузе, 244; Сютисте, 28; Катлери, 17; Ласнамяэ, 34; Выра, 31; Мытузе, 32; Хане, 3; Туйсу, 20, Кянну, 57; Мурели, 28; Сютисте, 41; Ряйме, 15; Кесккюла, 20; Купра, 32; Тискре, 12; Ласнамяэ, 42; Астла, 30; Мустамяэ, 137; Вильде, 113с; Ару/Ауна, 6; Кескузе, 18/14а; Ярвеотса 11/17; Вахтрамяэ между домами 3 и 5; на перекрестке Крейцвальди-Фельманни и пешеходных переходах на улицах Пиллироо и Самблику.

Срок окончания работ — октябрь текущего года.