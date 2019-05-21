21.05.2019, 20:20

Принижает женщин, угрожает журналистам и представляет угрозу безопасности Эстонии. Марту Хельме хотят выразить недоверие

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rus.delfi.ee
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Mart Helme.
Mart Helme. Foto: Tiit Blaat

На прошлой неделе фракция Партии реформ в Рийгикогу заявила, что начинает составлять текст для заявления о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE). Во вторник реформисты обнародовали текст этого заявления.

"С момента вступления правительства в должность и прямо перед этим министр внутренних дел Март Хельме успел причинить ущерб имиджу Эстонии и находящимся в его подчинении ведомствам, а также своими действиями показал, что не осознает связанную с должностью члена правительства", — пишут реформисты.

"Март Хельме с позиции члена правительства вербально нападал на и принижал женщин, экспертов социальной сферы, журналистику и принципы правового государства", — указано в заявлении.

Реформисты добавляют, что будучи заместителем премьер-министра Хельме нанес вред отношениям Эстонии с союзниками, безопасности и национальным интересам, показав при вступлении в должность знак превосходства белой рассы и позвав в Эстонию Марин Ле Пен.

"В результате этих шагов иностранные СМИ окрестили Эстонию фашистской страной. Это принесло ущерб имиджу, который признают даже другие министры правящей коалиции", — отмечает Партия реформ, находящаяся в парламенте в оппозиции.

По словам реформистов, на должность министра Эстонии не пригоден человек, который лжет, принижает женщин, угрожает журналистам и потенциальным свидетелям в уголовном деле, используя свою должностную позицию, и чьи поведение и высказывания приносят ущерб союзническим отношениям и безопасности, а также который не осознает ответственность, сопутствующую должности министра.

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