Принижает женщин, угрожает журналистам и представляет угрозу безопасности Эстонии. Марту Хельме хотят выразить недоверие

"С момента вступления правительства в должность и прямо перед этим министр внутренних дел Март Хельме успел причинить ущерб имиджу Эстонии и находящимся в его подчинении ведомствам, а также своими действиями показал, что не осознает связанную с должностью члена правительства", — пишут реформисты.

"Март Хельме с позиции члена правительства вербально нападал на и принижал женщин, экспертов социальной сферы, журналистику и принципы правового государства", — указано в заявлении.

Реформисты добавляют, что будучи заместителем премьер-министра Хельме нанес вред отношениям Эстонии с союзниками, безопасности и национальным интересам, показав при вступлении в должность знак превосходства белой рассы и позвав в Эстонию Марин Ле Пен.

"В результате этих шагов иностранные СМИ окрестили Эстонию фашистской страной. Это принесло ущерб имиджу, который признают даже другие министры правящей коалиции", — отмечает Партия реформ, находящаяся в парламенте в оппозиции.