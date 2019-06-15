15.06.2019, 10:59

Принижает ценность эстонского языка и культуры: экс-ректоры и студенты недовольны новым сокращением ТТУ

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rus.delfi.ee
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Принижает ценность эстонского языка и культуры: экс-ректоры и студенты недовольны новым сокращением ТТУ
Ekraainitõmmis

Выпускники и экс-ректоры ТТУ Олав Аарна и и Андрес Кеэваллик сегодня послали в кураторий ТТУ письмо, в котором просят не утверждать сокращение Taltech для Таллиннского технического университета.

Уважаемые члены куратория Таллиннского технического университета!
Осенью прошлого года Таллиннский технический университет масштабно отметил свое столетие. Однако возникло отчуждение, когда СМИ начали называть вуз вместо знакомого Таллиннский технический университет, или ТТУ – Taltech-ом. Было сложно поверить, что увиденное и услышанное на юбилее вуза и есть теперь сокращенное эстонское название Таллиннского технического университета. Также выяснилось, что в то же время изменили и корпоративные цвета, флаг, логотип и другую символику ТТУ, сложившиеся за десятилетия и сохранившиеся в памяти людей.

Заслуживает сожаления факт, что как с нами — выпускниками, так и с работниками ТТУ эти изменения, по сути, не обсуждались. Конечно, выпускники не входят в официальную команду университета, но, безусловно, принадлежат к ней символически, поскольку именно они несут историческую преемственность технического университета и являются создателями и разработчиками нашей alma mater.

В письме, отправленном в кураторий 11 марта 2019 года, выпускники подчеркнули, что новая чужеродная аббревиатура и принятая вместе с ним к использованию торговая марка принижают ценность эстонского языка и культуры. Принятое в использование в 1936 году название „Таллиннский технический университет” с неимоверными усилиями руководства вуза восстановили в 1989 году. С того времени аббревиатурой Таллиннского технического университета была ТТУ, а эмблема и цвета вуза хорошо известны как в Эстонии, так и среди наших зарубежных партнеров. Эти символы с гордостью носят коллективы ТТУ.

Тут нельзя не отметить, что и новое — сокращенное — название и символика вызывают правовые вопросы: вплоть до лингвистической эквилибристики юристов. Мы считаем, что с принятием новой символики были нарушены как устав университета, так и закон, ведь изменения не были согласованы с советом вуза, и их стали легализовывать задним числом.
Комиссия по академический этике ТТУ пришла к выводу: процесс введения новой символики был неясен, нарушал оговоренные уставом границы компетенции, имел противоречивую коммуникацию, а потому встревожил работников, и получилась неразбериха. Процесс введения новой символики противоречит и многим базовым ценностям правил хорошего тона, в том числе честности и объективности, уважению и заботе, а также открытости и сотрудничеству. Заслуживает сожаления и тот факт, что кураторий до сих пор не ответил ни комиссии по академической этике, ни профессорам и выпускникам.

В случае произошедшего, прежде всего, речь идет о конфликте ценностей — вплоть до конституционных. В случае жаждущей международного прорыва строительной фирмы или ИТ-предприятия смена названия на англоязычное или использование англоязычного названия с рождения такого конфликта не вызвало бы. Но у названия университета есть национально-культурная и историческая ценность, и ее нужно беречь и защищать.
Мы просим кураторий не утверждать переход эстоноязычной аббревиатурыТаллиннского технического университета на короткое название Taltech, а сохранить аббревиатуру ТТУ и, естественно, использовать эстоноязычное полное название. Мы убеждены, что под этим обращением подпишутся десятки тысяч выпускников ТТУ, а также очень многие сегодняшние работники и студенты.

Олав Аарма,
выпускник ТТУ, ректор 1991-2000

Андрес Кеэвелик,
выпускник ТТУ, ректор 2000-2005, 2010-2015.

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