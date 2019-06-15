Принижает ценность эстонского языка и культуры: экс-ректоры и студенты недовольны новым сокращением ТТУ

В письме, отправленном в кураторий 11 марта 2019 года, выпускники подчеркнули, что новая чужеродная аббревиатура и принятая вместе с ним к использованию торговая марка принижают ценность эстонского языка и культуры. Принятое в использование в 1936 году название „Таллиннский технический университет” с неимоверными усилиями руководства вуза восстановили в 1989 году. С того времени аббревиатурой Таллиннского технического университета была ТТУ, а эмблема и цвета вуза хорошо известны как в Эстонии, так и среди наших зарубежных партнеров. Эти символы с гордостью носят коллективы ТТУ.

Тут нельзя не отметить, что и новое — сокращенное — название и символика вызывают правовые вопросы: вплоть до лингвистической эквилибристики юристов. Мы считаем, что с принятием новой символики были нарушены как устав университета, так и закон, ведь изменения не были согласованы с советом вуза, и их стали легализовывать задним числом.

Комиссия по академический этике ТТУ пришла к выводу: процесс введения новой символики был неясен, нарушал оговоренные уставом границы компетенции, имел противоречивую коммуникацию, а потому встревожил работников, и получилась неразбериха. Процесс введения новой символики противоречит и многим базовым ценностям правил хорошего тона, в том числе честности и объективности, уважению и заботе, а также открытости и сотрудничеству. Заслуживает сожаления и тот факт, что кураторий до сих пор не ответил ни комиссии по академической этике, ни профессорам и выпускникам.

В случае произошедшего, прежде всего, речь идет о конфликте ценностей — вплоть до конституционных. В случае жаждущей международного прорыва строительной фирмы или ИТ-предприятия смена названия на англоязычное или использование англоязычного названия с рождения такого конфликта не вызвало бы. Но у названия университета есть национально-культурная и историческая ценность, и ее нужно беречь и защищать.

Мы просим кураторий не утверждать переход эстоноязычной аббревиатурыТаллиннского технического университета на короткое название Taltech, а сохранить аббревиатуру ТТУ и, естественно, использовать эстоноязычное полное название. Мы убеждены, что под этим обращением подпишутся десятки тысяч выпускников ТТУ, а также очень многие сегодняшние работники и студенты.

Олав Аарма,

выпускник ТТУ, ректор 1991-2000

Андрес Кеэвелик,

выпускник ТТУ, ректор 2000-2005, 2010-2015.