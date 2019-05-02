Примеры толок ”Сделаем!” от активных пенсионеров Таллинна

Пенсионерки Наталья и Наталья — бабушки внучек-дошкольниц Даши и Юли. Они много времени проводят с девочками на детской площадке между домов Вирби ,18 и 20 и заметили необходимость в благоустройстве территории.

Наталья, бабушка Даши:

Нам пришла мысль организовать толоку, потому что мы хотим, чтобы наши внучки гуляли в чистоте и красоте. Сначала я позвонила в штаб ”Сделаем!” и попросила помочь советом. Мне порекомендовали обратиться в районную управу. В управе Ласнамяэ мне пошли навстречу и выдали упаковку мешков для мусора на 70 литров, четыре пары граблей, 12 пар перчаток и одну метлу. Попросили вернуть инвентарь назад после толоки. На нашей детской площадке указан телефонный номер обслуживающей фирмы. Я позвонила и туда. В тот же день приехали их представители, починили необходимые снаряды и обещали приехать через неделю, чтобы просеять песок.

У нашей детской площадки песочное основание, и мы часто выкапываем из песка стекло от бутылок и, бывает, просто мусор. На этой площадке проводят время и дети постарше, школьники. Зачастую упаковка от чипсов и другой еды оказывается на земле, разносится по двору ветром. Еще у нас во дворе есть мелкие камушки, которыми дети иногда друг в друга кидают, мы хотели бы избавиться и от них.

Толоку мы замышляем не только ради благоустройства. Сейчас нам важно встретиться со всеми единомышленниками, чтобы решить, как действовать дальше. Хорошо бы продумать какой-то проект, чтобы дети постарше могли найти себе во дворе занятия по интересам. Может быть, установить стол для игры в пинг-понг или длинный стол для настольных игр? Или почему бы не посадить по периметру площадки кусты, чтобы защитить детей от ветра? Словом, надеемся, что 4 мая мы сможем обсудить эти вопросы с другими неравнодушными людьми.

Мы расклеили рекламные объявления, которые скачали с сайта. Надеемся, что на наша скромная толока поможет детям чувствовать себя комфортнее.

Архив "Сделаем!".

Пенсионерка зовет к себе в сад

Другой пример толоки от активных пенсионеров Таллинна — организация работы у себя в саду. Пенсионерке Валентине нужна помощь в собственном саду. Работа не сложная, нужно убрать листья и ветки. За это Валентина с радостью накормит вкусным обедом и поблагодарит от всего сердца за помощь. Валентина регистрирует свою толоку уже не первый год, и каждый раз на ее просьбу откликается несколько человек.

Толока ради людей с особыми потребностями

Не остаются в стороне и сами организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!” — Фонд природы Эстонии, движение деревень ”Родной край” и сформированная ими сеть единомышленников.

Сегодня, 2 мая, они совместно с Таллинским ботаническим садом проводят предварительную толоку по благоустройству так называемого "Сада чувств", или Meelte aed для людей с особыми потребностями, в котором в широком ассортименте представлены целебные съедобные растения. Такая толока — еще один пример полезного дела. Люди собираются вместе, чтобы поддержать своим трудом организацию, ресурсов которой не хватает на все прекрасные задумки.

Организаторы полезных дел иногда угощают своих помощников обедом или чаем с пирожками, но условия участия в Дне полезных дел ”Сделаем!” этого не требуют. Все желающие могут скачать с сайта бланк благодарности и вручить его каждому участнику своей толоки. Но и это не обязательно, ведь главное — это радость от совместной работы и новых приятных знакомств, а также результат своей труда, которым смело можно гордиться. Приходите на День полезных дел ”Сделаем!”, найдете то, что искали!