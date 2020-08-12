Приложение для отслеживания контактов с носителями COVID-19 будет запущено в Эстонии 20 августа

"Если человек не помнит, с кем он контактировал в общественном транспорте, в ресторане, или в другом месте, то эту информацию помнит его телефон, ведь через Bluetooth телефоны, так сказать, "общаются". И если окажется, что вы контактировали с человеком, у которого позже будет выявлен коронавирус, то придет соответствующее извещение. Конечно, это будет сообщение без имени человека и без деталей", — сказал министр.

В настоящий момент приложение для оповещения о контактах с больными коронавирусом используется в нескольких странах. Телефон пользователя запоминает телефоны всех других людей, которые оказываются поблизости. Если человек заражается коронавирусом, то остальных пользователей оповещают об этом.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!