Прийт Сибуль: отношения между двумя взрослыми не должны регулироваться

”Общество утонуло в спорах из-за Закона о сожительстве”, — сказал Прийт Сибуль. ”Конечной целью было изменение института брака, но его нельзя менять. Я не поддерживаю однополые браки. Для меня брак — это институт, основанный на традициях, поэтому сегодня мы тоже обсуждаем то, что брак должен быть защищен Конституцией. Конституция гласит, что брак заключается между мужчиной и женщиной. Я считаю неразумным, что государство пытается все регулировать. Регуляций на уровне закона должно быть минимум. Для нас, как для национального государства, важно, чтобы семья была краеугольным камнем общества, и чтобы союз мужчины и женщины был единственным естественным союзом, от которого может родиться потомство”.

Член Рийгикогу Сигне Рийсало поинтересовалась, являлся ли референдум о браке самым важным вопросом в разгар коронавирусного кризиса и экономической рецессии? ”Лучшая гарантия заключения брака между мужчиной и женщиной — это соблюдение Закона о сожительстве со всеми актами. В связи с темой однополых пар встал вопрос о регулировании отношений людей, которые не хотят жениться, но живут вместе. По этой причине и начались дискуссии в 2008-м году. Я являюсь рьяным борцом ​​за права людей на равные возможности”.

По словам Рийсало, Закон о браке защищает отношения людей в их личной жизни. ”Такой же защитой, которую брак дает разнополым парам, должны обладать и однополые пары. Однополые отношения — это такие же обязательства и ответственность, почему они должны сожительствовать, а не жить в браке? Семья — это очень широкое понятие, она давно перестала ассоциироваться с институтом брака”.

По словам предпринимателя Урве Пало, принятие Закона о сожительстве произошло слишком быстро. ”Нынешняя ультраправая партия не стала бы такой сильной, если бы не было принятия Закона о сожительстве, расколовшего общество — нам нужно было запастись большим количеством времени. Я за то, чтобы взрослые могли жениться друг на друге, независимо от пола, такие люди всегда были и будут присутствовать в обществе. Если мы дадим им это право, они будут счастливы, и это не будет достигнуто за чей-то счет. Если одних людей делают счастливыми, а других не лишают прежнего счастья, то мы имеем полностью счастливое общество”.