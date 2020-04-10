"Приходят, чтобы немного поспать, и вновь отправляются на передовую". Гостиница Radisson Blu предлагает ночлег медикам

Гостиница Radisson Blu в центре Таллинна предлагает бесплатный ночлег медикам, которые работают на передовой в условиях чрезвычайного положения, пишет rus.err.ee.
Генеральный директор гостиницы Кайдо Ояперв сказал в интервью программе "Vikerhommik" на Vikerraadio, что это не приносит прибыли, но позволяет поддерживать работу отеля.
В отличие от многих других гостиниц двери Radisson Blu открыты, но основными гостями отеля стали медицинские работники, которые приехали в Таллинн для борьбы с распространением коронавируса. Перед гостиницей стоят машины скорой помощи.
"Люди много работают, приходят, чтобы немного поспать, и вновь отправляются на передовую, — рассказал Ояперв. — Поскольку наши 280 номеров относительно пустые, мы решили предложить медицинским работникам возможность ночевать в них".
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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