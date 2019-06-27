27.06.2019, 11:32

"Приходите сами и приводите друзей!" Таксисты просят неравнодушных людей сдать кровь ради раненого коллеги

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rus.delfi.ee
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Nabala bussipeatus, kus Raivo enesetapu sooritas
Nabala bussipeatus, kus Raivo enesetapu sooritasFoto: Rauno Volmar

Коллеги раненого в ходе стрельбы на улице Теллискиви в Таллинне таксиста обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой сделать доброе дело и пополнить запасы таллиннского банка крови.

В данный момент жизнь пострадавшего в трагическом инциденте Сергея вне опасности. Коллеги надеются на его быстрое выздоровление и вместе с ним призывают всех неравнодушных людей пополнить запасы банка крови, благодаря которым была спасена жизнь Сергея.

Таксисты договорились с Центром крови, что 1.07 и 02.07 будет организована сдача крови для всех желающих. Центр по приему крови находятся в торговом центре Foorum и на улице Ädala.
„Приходите сами и приводите друзей”, — призывают коллеги раненого таксиста.

Время работы

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Foorumi keskus: Пн 9-16 и Вт 10-18

Центр Крови на ул. Ädala: Пн 8-16 и Вт 11-19

Напомним, что в пятницу рано утром в районе улицы Теллискиви преступник открыл стрельбу по двум таксистам. В результате чего один был убит, а второй (Сергей) тяжело ранен. С четырьмя пулевыми ранениями он был доставлен в больницу и некоторое время находился в состоянии комы.

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