"Приходите сами и приводите друзей!" Таксисты просят неравнодушных людей сдать кровь ради раненого коллеги

В данный момент жизнь пострадавшего в трагическом инциденте Сергея вне опасности. Коллеги надеются на его быстрое выздоровление и вместе с ним призывают всех неравнодушных людей пополнить запасы банка крови, благодаря которым была спасена жизнь Сергея.

Таксисты договорились с Центром крови, что 1.07 и 02.07 будет организована сдача крови для всех желающих. Центр по приему крови находятся в торговом центре Foorum и на улице Ädala.

„Приходите сами и приводите друзей”, — призывают коллеги раненого таксиста.

Время работы

Foorumi keskus: Пн 9-16 и Вт 10-18

Центр Крови на ул. Ädala: Пн 8-16 и Вт 11-19

Напомним, что в пятницу рано утром в районе улицы Теллискиви преступник открыл стрельбу по двум таксистам. В результате чего один был убит, а второй (Сергей) тяжело ранен. С четырьмя пулевыми ранениями он был доставлен в больницу и некоторое время находился в состоянии комы.