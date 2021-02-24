Приходите посмотреть! В Ласнамяэ появится масштабная проекция флага Эстонии

”Из-за продолжающегося распространения коронавируса нам пришлось изменить планы празднования в Ласнамяэ 103-й годовщины Эстонской Республики. С целью сохранения здоровья всех горожан вместо заявленного ранее традиционного концерта на площади Линдакиви, приглашаем всех сегодня вечером в удобное время посетить парк Паэ и увидеть на льду водоема самый большой эстонский триколор”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Проецируемый на подтопленном тонком льду озера Паэ флаг Эстонской Республики будет иметь в размерах около 40 метров в длину и 18 метров в ширину. Световая проекция покроет собой практически всю западную часть водоема. Управа Ласнамяэ напоминает, что выход на лёд озера Паэ категорически запрещен, так как из-за поднявшейся температуры очень высока вероятность провалиться под лёд.

Также власти района просят посетителей парка быть внимательными и учитывать опасность гололедицы. В парке нужно передвигаться осторожно и быть особенно внимательным на спусках и подъёмах. При возможности рекомендуется пользоваться теми парковым дорожками, которые посыпаны гранитной крошкой.

”Мы поздравляем жителей Ласнамяэ с Днем независимости Эстонии! Надеемся, что праздник пройдет спокойно, в кругу родных и близких, и что уже в скором времени у нас вновь будет возможность собираться вместе”, — добавил Владимир Свет.

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