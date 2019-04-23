Приходите на празднование 676-й годовщины восстания Юрьевой ночи!

23 апреля в 19:00 на таллиннской Ратушной площади начнется празднование 676-й годовщины восстания Юрьевой ночи, где всадникам на лошадях торжественно передадут, зажженный в честь памяти павших эстонских воинов, факел. Огонь будет доставлен в ласнамяэский парк памяти Юрьевой ночи.
К 20:00 всадники доставят огонь в парк Юрьевой ночи, где под сопровождение военного оркестра их встретит почетный караул. С короткими речами ко всем собравшимся обратятся представители городских властей, военные и общественные деятели Эстонии.
После завершения праздничной церемонии всем гостям во дворе гостиницы Susi будет предложен традиционный солдатский суп.