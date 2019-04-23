Приходите на празднование 676-й годовщины восстания Юрьевой ночи!

К 20:00 всадники доставят огонь в парк Юрьевой ночи, где под сопровождение военного оркестра их встретит почетный караул. С короткими речами ко всем собравшимся обратятся представители городских властей, военные и общественные деятели Эстонии.

После завершения праздничной церемонии всем гостям во дворе гостиницы Susi будет предложен традиционный солдатский суп.