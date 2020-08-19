Приходите и вы! В четверг на горке Харью вновь споют гимн

”Уже несколько лет подряд мы отмечаем восстановление независимости Эстонии на площади 20-го августа на горке Харью. В этом году мы сначала в 23.03, когда Верховный Совет провозгласил Эстонию вновь независимой, споем гимн. После этого, вместе с Таллиннским ратушным хором будут исполнены еще несколько любимых песен того времени”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Всех желающих присоединиться к совместному пению просят прийти на горку Харью за несколько минут до 23.00. После исполнения государственного гимна совместно с Таллиннским ратушным хором будут спеты песни „Mu isamaa on minu arm”, „Ärkamise aeg” и „Ta lendab mesipuu poole”.

В прошлом году на площади 20-го августа на горке Харью для совместного пения гимна собралось несколько сотен человек.