Приходите и вы! Cегодня состоится ярмарка эстонского языка ”KU-КУ”

Ярмарка проводится с целью ознакомления с возможностями изучения эстонского языка.

Посетитель ярмарки сможет найти подходящую для него форму обучения и современные учебные материалы, приёмы обучения, получить как информацию о новых методиках, так и неустаревающие советы, а также разузнать как о возможностях обучения, так и непосредственно приступить к нему.

Ярмарку проводит Фонд интеграции. Основанием для проведения ярмарки служит факт, что желающих учить эстонский язык становится все больше. Все обратившиеся за консультацией в Таллиннский дом эстонского языка были заинтересованы в том, чтобы узнать возможности языкового обучения. Каждый второй из них приехал в Эстонию недавно и желает как можно скорее приступить к изучению эстонского языка, начиная с азов.

Программа ярмарки представлена на эстонском, английском и русском языках на домашней странице Фонда www.integratsioon.ee/ru/ku-ku, а также в Facebook https://www.facebook.com/events/377666703085747/.