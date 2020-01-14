14.01.2020, 20:25

Приходите! Фонд интеграции расскажет о бесплатных возможностях изучения эстонского языка


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Eesti keele maja
Eesti keele majaFoto: Priit Simson

В январе в домах эстонского языка в Таллинне и Нарве состоятся инфочасы для всех желающих изучать эстонский язык. На инфочасах будут представлены бесплатные возможности изучения и практики эстонского языка как в домах эстонского языка, так и в других организациях, являющихся партнерами Фонда интеграции.

Инфочасы состоятся:

В ТАЛЛИННЕ (б-р Рявала, 5, 6 этаж):

· 20.01 в 17:30

· 24.01 в 10:30

В НАРВЕ (Линда, 2):

· 22.01 в 9:00

· 23.01 в 17:30

В КОХТЛА-ЯРВЕ (в Вирумааском колледже ТТУ, Ярвекюла теэ, 75):

· 21.01 в 17:30

В СИЛЛАМЯЭ (в Силламяэском центре культуры, Кеск, 24):

· 28.01 в 17:30

На инфочасах можно будет ознакомиться с услугами домов эстонского языка и календарем событий, получить консультацию по изучению эстонского языка, а также зарегистрироваться на мероприятия по языковой практике.

Дома эстонского языка в Таллинне и Нарве бесплатно предлагают разнообразные возможности для изучения эстонского языка, языковые курсы — это только одна из таких возможностей. В домах эстонского языка можно круглый год участвовать в таких увлекательных и интерактивных формах обучения, как клубы общения, вечера кино и обсуждений, тематические мастер-классы, учебные поездки и викторины. Календарь мероприятий находится здесь.

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Бесплатные языковые курсы организуют и другие организации. Подробнее здесь.

Зарегистрироваться на инфочас можно по бесплатному телефону 8009999 или адресу info@integratsiooniinfo.ee. NB! При регистрации необходимо указать свое имя, контакты, время и место проведения инфочаса!

По этим же контактам можно зарегистрироваться и на персональную консультацию по изучению языка в домах эстонского языка Фонда интеграции. Консультанты помогут проанализировать потребности и опыт обучения и предложат наиболее подходящий вариант дальнейшего обучения, направив в ту организацию, которая предлагает наиболее подходящий формат обучения или зарегистрируют на курсы домов эстонского языка Фонда интеграции.

Следующая регистрация на бесплатные курсы эстонского языка состоится в марте и августе, когда Фондом интеграции будет предложено еще до 4000 бесплатных учебных мест на уровни A1-C1.

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