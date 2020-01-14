Приходите! Фонд интеграции расскажет о бесплатных возможностях изучения эстонского языка

Инфочасы состоятся:

В ТАЛЛИННЕ (б-р Рявала, 5, 6 этаж):

· 20.01 в 17:30

· 24.01 в 10:30

В НАРВЕ (Линда, 2):

· 22.01 в 9:00

· 23.01 в 17:30

В КОХТЛА-ЯРВЕ (в Вирумааском колледже ТТУ, Ярвекюла теэ, 75):

· 21.01 в 17:30

В СИЛЛАМЯЭ (в Силламяэском центре культуры, Кеск, 24):

· 28.01 в 17:30

На инфочасах можно будет ознакомиться с услугами домов эстонского языка и календарем событий, получить консультацию по изучению эстонского языка, а также зарегистрироваться на мероприятия по языковой практике.

Дома эстонского языка в Таллинне и Нарве бесплатно предлагают разнообразные возможности для изучения эстонского языка, языковые курсы — это только одна из таких возможностей. В домах эстонского языка можно круглый год участвовать в таких увлекательных и интерактивных формах обучения, как клубы общения, вечера кино и обсуждений, тематические мастер-классы, учебные поездки и викторины. Календарь мероприятий находится здесь.

Бесплатные языковые курсы организуют и другие организации. Подробнее здесь.

Зарегистрироваться на инфочас можно по бесплатному телефону 8009999 или адресу info@integratsiooniinfo.ee. NB! При регистрации необходимо указать свое имя, контакты, время и место проведения инфочаса!