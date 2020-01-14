Приходите! Фонд интеграции расскажет о бесплатных возможностях изучения эстонского языка

Инфочасы состоятся:
В ТАЛЛИННЕ (б-р Рявала, 5, 6 этаж):
· 20.01 в 17:30
· 24.01 в 10:30
В НАРВЕ (Линда, 2):
· 22.01 в 9:00
· 23.01 в 17:30
В КОХТЛА-ЯРВЕ (в Вирумааском колледже ТТУ, Ярвекюла теэ, 75):
· 21.01 в 17:30
В СИЛЛАМЯЭ (в Силламяэском центре культуры, Кеск, 24):
· 28.01 в 17:30
На инфочасах можно будет ознакомиться с услугами домов эстонского языка и календарем событий, получить консультацию по изучению эстонского языка, а также зарегистрироваться на мероприятия по языковой практике.
Дома эстонского языка в Таллинне и Нарве бесплатно предлагают разнообразные возможности для изучения эстонского языка, языковые курсы — это только одна из таких возможностей. В домах эстонского языка можно круглый год участвовать в таких увлекательных и интерактивных формах обучения, как клубы общения, вечера кино и обсуждений, тематические мастер-классы, учебные поездки и викторины. Календарь мероприятий находится здесь.
Бесплатные языковые курсы организуют и другие организации. Подробнее здесь.
Зарегистрироваться на инфочас можно по бесплатному телефону 8009999 или адресу info@integratsiooniinfo.ee. NB! При регистрации необходимо указать свое имя, контакты, время и место проведения инфочаса!
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