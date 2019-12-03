Приглашение к обсуждению: на границе Хааберсти и Кристийне хотят построить коммунальный объект

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу пояснил, что в свое время государство передало городу участок по адресу улица Мустйыэ, 40, с условием, что там будет построена станция по приему отходов. «Существующее число станций по приему отходов в столице нельзя считать достаточным и городу нужно продолжить строительство дополнительных станций», - сказал вице-мэр, отметивший также, что совместно с жителями района Хааберсти нужно найти лучшее решение для строительства станции по приёму отходов. Рийсалу отметил, что создание в районе станции по приему отходов улучшит возможности по переработке отходов и даст местным жителям возможность сдать лишние отходы недалеко от дома.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что на встрече все заинтересованные смогут высказать своё мнение по данному вопросу. «Строительство станции по приему отходов вызвало в Хааберсти неоднозначную реакцию, и наша цель дать на встрече обзор, что именно на участке будет построено, как это будет сделано и как повлияет на жизнь местных жителей. Несомненно, цель города в том, чтобы обеспокоенность шумом, движением или другие вопросы получали бы ответы и принятые решения подходили местным жителям», - подчеркнул старейшина.