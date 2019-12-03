03.12.2019, 08:09

Приглашение к обсуждению: на границе Хааберсти и Кристийне хотят построить коммунальный объект


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Vihmane ilm-3
Tallinna linnavalitsusFoto: Ilmar Saabas

Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства планирует построить станцию по приему отходов на принадлежащем городу участке по адресу улица Мустйыэ, 40. В среду, 4 декабря, в 14.00 все заинтересованные могут высказаться на эту тему на встрече, которая пройдёт на Пальяссаареской станции по приёму отходов (п. Пальяссааре, 5).

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу пояснил, что в свое время государство передало городу участок по адресу улица Мустйыэ, 40, с условием, что там будет построена станция по приему отходов. «Существующее число станций по приему отходов в столице нельзя считать достаточным и городу нужно продолжить строительство дополнительных станций», - сказал вице-мэр, отметивший также, что совместно с жителями района Хааберсти нужно найти лучшее решение для строительства станции по приёму отходов. Рийсалу отметил, что создание в районе станции по приему отходов улучшит возможности по переработке отходов и даст местным жителям возможность сдать лишние отходы недалеко от дома.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что на встрече все заинтересованные смогут высказать своё мнение по данному вопросу. «Строительство станции по приему отходов вызвало в Хааберсти неоднозначную реакцию, и наша цель дать на встрече обзор, что именно на участке будет построено, как это будет сделано и как повлияет на жизнь местных жителей. Несомненно, цель города в том, чтобы обеспокоенность шумом, движением или другие вопросы получали бы ответы и принятые решения подходили местным жителям», - подчеркнул старейшина.

Для строительства станции по приему отходов запланирован участок, находящийся в районе Кристийне по адресу улица Мустйыэ, 40. Целевое назначение участка – полностью производственная земля. Площадь участка 4993 м2, из которых 3935 м2 можно застроить. Участок находится в районе производственных и бизнес-площадей. У северной части территории располагается жилой район улицы Вескиметса.

На встрече на Пальяссаареской станции по приему отходов разъяснения дадут вице-мэр Айвар Рийсалу, заведующий Центром по переработке отходов Кристьян Марк и старейшина Хааберсти Андре Ханимяги.

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