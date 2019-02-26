Прием учеников в столичные школы по месту жительства начнется 1 марта

Ходатайства принимаются с 1 по 15 марта, их могут подать горожане, зарегистрированные по данным Регистра народонаселения в Таллинне. Заявления принимаются по адресу б. Эстония, 5а, 3-й этаж. С 1 марта формы заявлений будут доступны и в электронном виде на сайте департамента или в системе eKool. Если родитель не представил заявление, школа назначается с учетом данных Регистра народонаселения.

В одной из школ по месту жительства ученическое место обеспечено каждому таллинскому ребенку, но при желании можно претендовать на место и в школе с общегородским приемом, т.е. не обязательно расположенной вблизи от дома будущего ученика. В Ласнамяэскую основную школу, Ристикускую основную школу, Таллиннскую Хеленискую школу, Таллиннский Лаагнаский детский сад-основную школу, Таллиннскую Тондискую основную школу и Ыйсмяэскую школу ученики принимаются по решению консультационной внешкольной команды ЦУ "Иннове".

Родителям, чьи дети к первому марта получили место в школе с общегородским приемом, дополнительно не надо подавать заявление.

Более подробную информацию можно получить на сайте департамента на портале www.tallinn.ee/haridus и во всех школах.

Таллиннский департамент образования (б. Эстония, 5а) открыт по понедельникам с 8:15 до 18:00, по вторникам, средам и четвергам с 8:15 до 17:00, по пятницам с 8:15 до 16:00.