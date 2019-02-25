Прием учеников в столичные школы по месту жительства начнется 1 марта

В одной из школ по месту жительства ученическое место обеспечено каждому таллинскому ребенку, но при желании можно претендовать на место и в школе с общегородским приемом, т.е. не обязательно расположенной вблизи от дома будущего ученика. Там первые классы комплектуются в течение февраля на основе порядка приема в данную школу. Общегородской прием ведут Таллиннский английский колледж, Таллиннская еврейская школа, Таллиннский французский лицей, Таллиннская реальная школа, Таллиннская Тынисмяэская реальная школа и Образовательная коллегия Старого города. По одному классу общегородской комплектации формируют Таллиннская 21-я школа, Таллиннская немецкая гимназия, Таллиннский Линнамяэский русский лицей, Кадриоргская немецкая гимназия и Таллиннская Паэская гимназия.

В Ласнамяэскую основную школу, Ристикускую основную школу, Таллиннскую Хеленискую школу, Таллиннский Лаагнаский детский сад-основную школу, Таллиннскую Тондискую основную школу и Ыйсмяэскую школу ученики принимаются по решению консультационной внешкольной команды SA Innove.

Родителям, чьи дети к первому марта получили место в школе с общегородским приемом, дополнительно не надо подавать заявление.

Более подробную информацию можно получить на сайте департамента на портале www.tallinn.ee/haridus и во всех школах.

Таллиннский департамент образования (б. Эстония, 5а) открыт по понедельникам с 8:15 до 18:00, по вторникам, средам и четвергам с 8:15 до 17:00, по пятницам с 8:15 до 16:00.