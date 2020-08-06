06.08.2020, 11:13
Приехавший из Украины в Эстонию грузин нарушил в Нарве требования самоизоляции
В конце июня в Эстонию из Украины приехал грузин, который должен был находиться в самоизоляции. Выяснилось, что мужчина нарушил это требование.
В конце июня в Эстонию из Украины приехал грузин, который должен был находиться в самоизоляции. Выяснилось, что мужчина нарушил это требование.
Мужчина, который должен был оставаться в самоизоляции в Нарве, сказал, что нарушил требования, так как ему нужно было сходить в магазин за продуктами. Поскольку он приехал в Эстонию с целью работы, Департамент здоровья сейчас рассматривает возможность возбуждения производства по надзору в отношении предприятия, под чью ответственность данный работник прибыл в Эстонию.
Что это за предприятие и какой штраф может быть назначен, департамент не уточнил.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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