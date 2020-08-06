Приехавший из Украины в Эстонию грузин нарушил в Нарве требования самоизоляции(14)
В конце июня в Эстонию из Украины приехал грузин, который должен был находиться в самоизоляции. Выяснилось, что мужчина нарушил это требование.
В конце июня в Эстонию из Украины приехал грузин, который должен был находиться в самоизоляции. Выяснилось, что мужчина нарушил это требование.
Мужчина, который должен был оставаться в самоизоляции в Нарве, сказал, что нарушил требования, так как ему нужно было сходить в магазин за продуктами. Поскольку он приехал в Эстонию с целью работы, Департамент здоровья сейчас рассматривает возможность возбуждения производства по надзору в отношении предприятия, под чью ответственность данный работник прибыл в Эстонию.
Что это за предприятие и какой штраф может быть назначен, департамент не уточнил.
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