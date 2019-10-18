Приехавшая в Эстонию украинка: я никогда не спрашивала на Украине у семьи, чего они хотят поесть. Не было смысла

У супруга Виктора жизнь была не слаще, с работой было тяжело. "Муж ни дня не просидел дома, поработал в сотне мест, где хоть в какой-то мере требовались рабочие руки. Но теперь, когда ему 47, рабочий стаж на Украине всего 11 лет. Потому что везде приходилось работать "по-черному". И сегодня так. Только у госслужащих зарплата позволяет выжить. Большинство народа зарабатывает минималку или даже меньше".

Совсем тяжело стало, когда родились близняшки — брат и сестра, которым сейчас по 20 лет, они тоже живут-работают в Эстонии. Муж тогда уехал на заработки в Польшу, работал там шесть месяцев подряд, привез домой 200 евро…

В 2000-х в "золотые годы" Виктор устроился строителем на сооружении телефонных мачт, дети пошли учиться, а Антонина устроилась руководителем художественного кружка в ту же школу. Правда, была оформлена уборщицей и получала около 100 евро. Поступила заочно учиться в педагогический институт. Но так и работала "уборщицей" до отъезда из Украины, свободной ставки учителя не было.

"С началом военных действий для очень многих на Украине начались тяжелые времена. Компании и маленькие фирмы банкротились, сын и муж потеряли работу. Дочь поступила в медицинское училище и у нас просто не было денег. Не оставалось ничего другого, как взять быстрый кредит. Ужасное время! Мясо покупала дважды в месяц. На ужин были только булка и йогурт. Никогда не спрашивала у семьи, что они хотели бы поесть. Не было смысла", — со слезами на глазах вспоминает Антонина.

Открытие Эстонии

Когда стало ясно, что заработки в Польше не прокормят, Виктор приехал благодаря соотечественникам, которые раньше работали в Эстонии, в Йыгева на сбор клубники. Сначала один, затем со старшим сыном. Ездили собирать и в Финляндию, но тот год был крайне неудачным, и Виктор вернулся домой с 20 евро в кармане. Один из эстонцев, который был работой украинцев очень доволен, предложил мужчине остаться в стране. В прошлом году Виктор получил разрешение на жительство и рабочую визу на пять лет. В мае прошлого года к нему переехала и Антонина.

"Меня поразила здешняя тишина. Украинцы же с другим темпераментом — мы говорим так громко, что все соседи слышат. На Украине много бродячих собак… В Эстонии же — полная тишина! И днем, и ночью. Ни одной бездомной собаки. И какая красивая природа!

На Украине работают как минимум сразу в двух местах, если есть работа. В Эстонии впервые увидела, что можно жить по-другому. Здесь есть стабильность и спокойствие. Впервые за многие годы стала замечать и себя, и жизнь вокруг себя: детей, мужа, небо, реку. У Виктора есть автомобиль: мы ездили по Эстонии, отдыхали. На Украине было не до отдыха, вертелись как белки в колесе".

"Вместе с радостью в душе одиноко и беспокойно. В чужой стране, маленький ребенок, как долго будет работа, что будет завтра? В душе много вопросов. Хоть старшие дети и зарабатывают здесь деньги, они конечно хотят обратно на Украину. Мы с мужем знаем, что возвращаться туда нет смысла, там ничего не изменилось. Ну да, разве только президент теперь другой…"

Антонина говорит, что, к счастью, зарабатывают на двоих с мужем более 1000 евро в месяц, так что они теперь могут навещать родителей даже чаще, чем когда жили там. Хотя расстояние 120 км, но всегда то денег на бензин не хватало, то времени…

"За последний год трижды ездили на машине из Эстонии на Украину. В июле, когда у меня был день рождения, отдыхали на берегу Азовского моря: впервые в жизни ночевали не в палатке, а в приличном отеле. Живя в Эстонии, я не должна больше покупать своим детям самое дешевое мороженое, а могу спросить: какое мороженое вы хотите. Старшие дети уже считает, что я балую их маленького брата", — улыбается Антонина.