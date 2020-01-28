"Причина — тесные контакты с россиянами". Репинский не получил доступ к важнейшим государственным тайнам

Глава Комиссии по гособороне Андрес Метсоя очень дипломатично прокомментировал переход Репинского, сказал, что о причинах нужно спросить самого депутата, пишет Delfi.ee.

Но из нескольких источников изданию Päevaleht стало известно, что Репинский не прошел контроль безопасности, который предусмотрен для депутата, входящего в Комиссию по гособороне. Этим, якобы, и была обусловлена "рокировка".

Ближе к вечеру ситуацию пояснил сам парламентарий.

"Как я полагаю, причиной отказа мне в выдаче разрешения к тайнам НАТО, явился факт моих частых поездок в Российскую Федерацию. Моей целью всегда было способствовать общению и сотрудничеству между деловыми кругами наших стран. Таким образом способствую привлечению инвестиций из России и расширению эстонского бизнеса на территории восточных соседей. Также сейчас способствую запуску и развитию козьей фермы на территории Ленинградской области.

Помогаю обмену контактами между в Эстонией и Россией в различных сферах. Я никогда не скрывал этого, но, если такое тесное сотрудничество с россиянами является препятствием для получения доступа к тайнам НАТО, то я уважаю данное решение и перехожу из комиссии по обороне в конституционную комиссию. Я не готов отказываться от наработанных годами контактов и от сотрудничества", — сообщил Репинский.