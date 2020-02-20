20.02.2020, 10:45

Причал, фоторамка в парке, природная тропа? Жители Маарду, голосуйте за лучшие идеи украшения города!


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Kallavere
KallavereFoto: Ilmar Saabas

В январе Маардуская горуправа объявила конкурс идей ”Сделаем город красивее 2020”, в рамках которого в течение трех недель жители Маарду присылали свои идеи по улучшению города. К 5 февраля 2020 года на конкурс поступило 30 идей.

Комиссия конкурса из всех представленных идей выбрала шесть, соответствующих условиям конкурса. Их стоимость не превышает 40 000 евро, идеи могут быть реализованы в 2020 году, и их содержание не повлечет за собой неразумных расходов в будущем.

Шесть идей на выбор

Природно-культурологическая тропа в Маарду (автор идеи Рауль Савимаа)

Создать в Маарду и его окрестностях учебную тропу, которая знакомила бы наших жителей и гостей города с важнейшими достопримечательностями и историей Маарду. С помощью информационных стендов с пояснениями, оформленных в едином дизайне, можно было бы знакомить людей с лесопарком, известняковым глинтом, церковью, комбинатом, ручьем Крооди, озером Маарду и другими объектами природного и культурного наследия, а также с их историей. Учебная тропа поможет рассказать жителям Маарду историю их города, а также повысить привлекательность Маарду для туристов и гостей города.

Мостики на Вильяпуу пст (автор идеи Вахур Холло)

Бульвар Вильяпуу оформлен в виде красивого парка с детской площадкой, волейбольной площадкой и тренажерами под открытым небом, и там было бы хорошо построить мостики через канавы (2–3 штуки) для пешеходов и бегунов, передвигающихся по парку.

Причал на озере Маарду (автор идеи Ольга Соколовская)

В летнее время озеро Маарду является излюбленным местом отдыха многих маардусцев. Там можно создать причал, который послужил бы хорошим началом для создания лодочной станции и сделал бы купание более удобным для отдыхающих.

Инфостенд Мууга Аэдлинн со светодиодным экраном (автор идеи Карел Курвитс)

Синий дорожный стенд города Маарду, расположенный на перекрестке Альтметса, можно было бы заменить более современным решением (светодиодным дисплеем, показывающим время и температуру воздуха). Инфостенд обязательно должен быть дистанционно управляемым, а также должна иметься возможность менять текст на экране. При необходимости можно было бы установить там также камеры видеонаблюдения и другие инфо-технологические решения.

Фоторамка в парке Келламяэ (автор идеи Татьяна Грунина)

Установить в парке Келламяэ так называемую ”фоторамку”, рядом с которой располагался бы тег #MAARDULOVE или #ILOVEMAARDU. Изнутри фоторамка была бы пустой, а фоном служили бы церковь или какое-то другое красивое место в парке, что позволит горожанам и гостям города делать оригинальные фотографии.

Оборудование спортивных площадок под открытым небом в Мууга (идею подала Кристи Марие Суйгуссаар)

Установить рядом с игровыми площадками на бульваре Вильяпуу и улицах Тудра теэ / Убалехе теэ дополнительные тренажеры, чтобы большие и маленькие жители Мууга могли заниматься оздоровительным спортом на свежем воздухе.

Как проголосовать?

Каждый зарегистрированный житель Маарду не моложе 16 лет может отдать свой голос за две идеи, которые, по его мнению, должны быть осуществлены в рамках этого конкурса идей.

Голосование продлится с 20 февраля по 20 марта 2020 года, результаты будут опубликованы в апреле.

Проголосовать можно:

электронным путем через портал Volis (предполагает вход в систему с помощью ID-карты или Mobile ID);

• отправив информацию о своем выборе по электронной почте на адрес linnavalitsus@maardu.ee. В письме необходимо указать свои полные имя и фамилию, личный код и идею (идеи), за финансовую поддержку которой (которых) вы хотите отдать свой голос. Голос без личного кода учитываться не будет.

• в Маардуском центре досуга (Maardu Vaba Aja Keskus) по будням с 10 до 16 часов, на основании ID-карты или паспорта.

Участвуя в голосовании, вы даете свое согласие Маардуской городской управе на обработку ваших персональных данных для определения официального места жительства.

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