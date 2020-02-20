Причал, фоторамка в парке, природная тропа? Жители Маарду, голосуйте за лучшие идеи украшения города!

Комиссия конкурса из всех представленных идей выбрала шесть, соответствующих условиям конкурса. Их стоимость не превышает 40 000 евро, идеи могут быть реализованы в 2020 году, и их содержание не повлечет за собой неразумных расходов в будущем.

Шесть идей на выбор

Природно-культурологическая тропа в Маарду (автор идеи Рауль Савимаа)

Создать в Маарду и его окрестностях учебную тропу, которая знакомила бы наших жителей и гостей города с важнейшими достопримечательностями и историей Маарду. С помощью информационных стендов с пояснениями, оформленных в едином дизайне, можно было бы знакомить людей с лесопарком, известняковым глинтом, церковью, комбинатом, ручьем Крооди, озером Маарду и другими объектами природного и культурного наследия, а также с их историей. Учебная тропа поможет рассказать жителям Маарду историю их города, а также повысить привлекательность Маарду для туристов и гостей города.

Мостики на Вильяпуу пст (автор идеи Вахур Холло)

Бульвар Вильяпуу оформлен в виде красивого парка с детской площадкой, волейбольной площадкой и тренажерами под открытым небом, и там было бы хорошо построить мостики через канавы (2–3 штуки) для пешеходов и бегунов, передвигающихся по парку.

Причал на озере Маарду (автор идеи Ольга Соколовская)

В летнее время озеро Маарду является излюбленным местом отдыха многих маардусцев. Там можно создать причал, который послужил бы хорошим началом для создания лодочной станции и сделал бы купание более удобным для отдыхающих.

Инфостенд Мууга Аэдлинн со светодиодным экраном (автор идеи Карел Курвитс)