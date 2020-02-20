Причал, фоторамка в парке, природная тропа? Жители Маарду, голосуйте за лучшие идеи украшения города!

Синий дорожный стенд города Маарду, расположенный на перекрестке Альтметса, можно было бы заменить более современным решением (светодиодным дисплеем, показывающим время и температуру воздуха). Инфостенд обязательно должен быть дистанционно управляемым, а также должна иметься возможность менять текст на экране. При необходимости можно было бы установить там также камеры видеонаблюдения и другие инфо-технологические решения.
Фоторамка в парке Келламяэ (автор идеи Татьяна Грунина)
Установить в парке Келламяэ так называемую ”фоторамку”, рядом с которой располагался бы тег #MAARDULOVE или #ILOVEMAARDU. Изнутри фоторамка была бы пустой, а фоном служили бы церковь или какое-то другое красивое место в парке, что позволит горожанам и гостям города делать оригинальные фотографии.
Оборудование спортивных площадок под открытым небом в Мууга (идею подала Кристи Марие Суйгуссаар)
Установить рядом с игровыми площадками на бульваре Вильяпуу и улицах Тудра теэ / Убалехе теэ дополнительные тренажеры, чтобы большие и маленькие жители Мууга могли заниматься оздоровительным спортом на свежем воздухе.
Как проголосовать?
Каждый зарегистрированный житель Маарду не моложе 16 лет может отдать свой голос за две идеи, которые, по его мнению, должны быть осуществлены в рамках этого конкурса идей.
Голосование продлится с 20 февраля по 20 марта 2020 года, результаты будут опубликованы в апреле.
Проголосовать можно:
• электронным путем через портал Volis (предполагает вход в систему с помощью ID-карты или Mobile ID);
• отправив информацию о своем выборе по электронной почте на адрес linnavalitsus@maardu.ee. В письме необходимо указать свои полные имя и фамилию, личный код и идею (идеи), за финансовую поддержку которой (которых) вы хотите отдать свой голос. Голос без личного кода учитываться не будет.
• в Маардуском центре досуга (Maardu Vaba Aja Keskus) по будням с 10 до 16 часов, на основании ID-карты или паспорта.
Участвуя в голосовании, вы даете свое согласие Маардуской городской управе на обработку ваших персональных данных для определения официального места жительства.
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