Прибывшие в Эстонию маски могли оказаться подделкой, но не оказались. Хотя один важный аспект нужно иметь в виду!

После публикации статьи фирма-поставщик Magnum сообщила, что из Китая прибыл новый сертификат, выданный 2 апреля и подтверждающий качество.



Hiinast saadetud uus ICR Polska uus sertifikaat peaks välistama võltsingu.

При этом следует иметь в виду, что речь идет не о хирургических масках, и действительный уровень их эффективности в борьбе с коронавирусом неясен.

Из-за чего возникла шумиха

Кратко: качество защитных масок проверяется специальными лабораториями. Они же выдают сертификаты. Сертификат качества масок, которые прибыли в воскресенье в Эстонию, был выдан находящейся в Польше лабораторией Европейского союза, в базе данных которой по состоянию на данный момент номер сертификата ”эстонской” партии масок отсутствует.

Лаборатория сообщила, что уже долгое время сталкивается с проблемой подделок.

Является ли подделкой прибывшая в Эстонии партия? Пока неясно. Представители Департамента защиты прав потребителя и технического надзора заверяют, что поддерживают контакт с польской лабораторией, чтобы как можно быстрее узнать правду.

Однако уже сейчас понятно, что качество масок в любом случае не то, которого ожидали многие. Речь идет не о хирургических масках, а о строительных масках, которые не препятствуют проникновению вируса.

”На этот раз в отношении масок TTJA традиционных таможенных сообщений не получил. В ответ на запрос логистической фирмы мы предупредительно связались с поставщиком. Поскольку из маркировки на поставленной Magnum продукции невозможно было сделать ни одного заключения относительно защитных свойств (большая часть была на китайском языке), то мы дополнительно поинтересовались у предприятия, что это за товар и каковы его защитные свойства. При анализе документации возникла путаница. Например, было написано, что речь идет о хирургических масках, однако при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это защитные маски категории FFP1, то есть по сути строительные маски. Важно при этот отметить, что такие маски не подходят медицинским работникам”, — прокомментировала советник по коммуникации Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Хеле-Май Аламяэ.