Прибывшие в Эстонию маски могли оказаться подделкой, но не оказались. Хотя один важный аспект нужно иметь в виду!(130)
Польская лаборатория, выдающая сертификаты качества маскам, на протяжении всего марта сталкивалась с проблемой подделок.
Польская лаборатория, выдающая сертификаты качества маскам, на протяжении всего марта сталкивалась с проблемой подделок.
После публикации статьи фирма-поставщик Magnum сообщила, что из Китая прибыл новый сертификат, выданный 2 апреля и подтверждающий качество.
При этом следует иметь в виду, что речь идет не о хирургических масках, и действительный уровень их эффективности в борьбе с коронавирусом неясен.
Из-за чего возникла шумиха
Кратко: качество защитных масок проверяется специальными лабораториями. Они же выдают сертификаты. Сертификат качества масок, которые прибыли в воскресенье в Эстонию, был выдан находящейся в Польше лабораторией Европейского союза, в базе данных которой по состоянию на данный момент номер сертификата ”эстонской” партии масок отсутствует.
Лаборатория сообщила, что уже долгое время сталкивается с проблемой подделок.
Является ли подделкой прибывшая в Эстонии партия? Пока неясно. Представители Департамента защиты прав потребителя и технического надзора заверяют, что поддерживают контакт с польской лабораторией, чтобы как можно быстрее узнать правду.
Однако уже сейчас понятно, что качество масок в любом случае не то, которого ожидали многие. Речь идет не о хирургических масках, а о строительных масках, которые не препятствуют проникновению вируса.
”На этот раз в отношении масок TTJA традиционных таможенных сообщений не получил. В ответ на запрос логистической фирмы мы предупредительно связались с поставщиком. Поскольку из маркировки на поставленной Magnum продукции невозможно было сделать ни одного заключения относительно защитных свойств (большая часть была на китайском языке), то мы дополнительно поинтересовались у предприятия, что это за товар и каковы его защитные свойства. При анализе документации возникла путаница. Например, было написано, что речь идет о хирургических масках, однако при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это защитные маски категории FFP1, то есть по сути строительные маски. Важно при этот отметить, что такие маски не подходят медицинским работникам”, — прокомментировала советник по коммуникации Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Хеле-Май Аламяэ.
Далее вскрылись еще более странные факты. Возможно, что маски не дотягивают и до строительных. ”У нас есть основания подозревать, что приложенные к продукции сертификаты польской лаборатории не соответствуют действительности. Эти обстоятельства мы сейчас выясняем”, — отметила Аламяэ. Дело в том, что базе данных польской лаборатории отсутствует сертификационный номер, указанный на масках.
На своем сайте лаборатория ICR Polska пишет, что из-за большого количества подделок были аннулированы и выданы заново под другими id-номерами все сертификаты, выданные в связи с коронавирусом с 1 по 26 марта.
По документам сертификат ”эстонской” партии масок был выдан 11 марта, то есть именно в этот период.
Лаборатория предоставила возможность проверить сертификационные номера, и выясняется, что у нашей партии сертификата нет. Конечно, речь может идти об ошибке, и сейчас TTJA вместе с польской лабораторией выясняет это.
Советник по стратегической коммуникации Magnum Карина Лой сказала, что для них новость о возможной фальсификации масок стала неприятным сюрпризом. Она отметила, что в своих действиях фирма исходила из того, что полученный сертификат действителен и не стала его проверять. Также они принимали во внимание тот факт, что TTJA одобрил продажу маски.
Советник по коммуникации TTJA Анне-Май Хелемэ в свою очередь говорит, что они просто пошли Magnum навстречу. ”TTJA пошел предприятию навстречу и продукт был допущен на рынок с тем требованием, что его нужно перемаркировать”, — сказала она.
”Защитная маска группы FFP1 не защищает от вируса так, как это делает медицинская или хирургическая маска. Маска FFP1 защищает от загрязнений воздуха и частиц пыли и не предоставляет достаточной защиты”, — пояснила Аламяэ.
Если выяснится, что маски не относятся даже к группе FFP1, то продавать их по-прежнему будет можно, но в качестве просто ”масок для лица”.
Снизится ли в результате всего этого цена на данную партию масок, пока неясно. Сейчас упаковка из 50 масок стоит в аптеках в семь раз больше, чем стоила до кризиса.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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