Прибывшие в Эстонию долгожданные маски могут оказаться подделкой

Польская лаборатория, выдающая сертификаты качества маскам, на протяжении всего марта сталкивалась с проблемой подделок. Сейчас выясняется, соответствует ли прибывшая на днях в Эстонию партия стандартам качества.
Кратко: качество защитных масок проверяется специальными лабораториями. Они же выдают сертификаты. Сертификат качества масок, которые прибыли в воскресенье в Эстонию, был выдан находящейся в Польше лабораторией Европейского союза, в базе данных которой по состоянию на данный момент номер сертификата ”эстонской” партии масок отсутствует.
Лаборатория сообщила, что уже долгое время сталкивается с проблемой подделок.
Является ли подделкой прибывшая в Эстонии партия? Пока неясно. Представители Департамента технического надзора заверяют, что поддерживают контакт с польской лабораторией, чтобы как можно быстрее узнать правду.
Однако уже сейчас понятно, что качество масок в любом случае не то, которого все ожидали. Речь идет не о хирургических масках, а о строительных масках, которые не препятствуют проникновению вируса.
Новость будет дополнена.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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