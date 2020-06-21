Прибывающие в Эстонию из Польши, Великобритании и еще четырех стран должны будут проходить карантин

Отправиться на самоизоляцию с понедельника должны прибывающие в нашу страну из Эстонию из Швеции, Португалии, Великобритании, Болгарии, Румынии и Польши.

В отношении Бельгии это требование с 22 июня отменяется. Помимо этой страны без обязательного карантина в Эстонию могу въезжать люди из Австрии, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Люксембурга, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Франции, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии, Венгрии, Испании и Мальты.

Обязанность оставаться в карантине зависит от того, превышает ли в стране, откуда прибывают, количество заболевших на 100 000 населения 15 человек. Это означает, что в течение последних двух недель количество заражений на 100 000 должно быть 15 или меньше. Те, кто прибывают в Эстонию из страны, где эта цифра больше, должны при прибытии в Эстонию на две недели остаться в карантине.

Министерство иностранных дел публикует каждую пятницу на страницах www.kriis.ee и www.vm.ee новый список стран с соответствующей статистикой.

Полезно также следить за информацией на страницах Reisi Targalt https://reisitargalt.vm.ee/, где постоянно дополняется важная информация для путешественников.

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