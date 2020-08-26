Приближенные к Путину олигархи отмыли в Таллинне десятки миллионов долларов

16 марта 2014 года президент США Барак Обама сообщил, что в связи с аннексией Крыма намерен ввести санкции в отношении лиц, связанных с верхушкой российской власти. Сами имена были обнародованы лишь спустя четыре дня. И это было ошибкой, поскольку за это время российские олигархи успели вернуть домой из западных банков сотни миллионов долларов. Среди прочих бизнесмен Аркадий Ротенберг перевел из США в Россию 120 млн долларов.

Но в Москве деньги не задержались. Совсем скоро Ротенберг начал снова выводить их на Запад — при помощи Tallinna Äripank, ныне TBB. Средства, отмытые через Эстонию, направлялись на приобретение шедевров мирового искусства в виде полотен Дали, Ренуа, Шагала, Магритта и других.

Согласно обнародованному в конце июля рапорту постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам, в течение трех месяцев после установления санкций Ротенберги (не под своими именами) приобрели предметов искусства минимум на 18 млн долларов.

Естественно, счет в банке Äripank был также оформлен на подставное лицо: официально он принадлежал зарегистрированному в Белизе предприятию Steamort. Конечно же, ни в одном из связанных с этим предприятием документов имен Ротенбергов не приводится.

Косвенных доказательств при этом достаточно. Деньги, которые поступали на счет и снимались с него, двигались именно через предприятия, принадлежащие Ротенбергам. Также, например, в июне 2014 года сын Аркадия Ротенберга Игорь за 1,75 млн долларов приобрел у американского галериста одно из полотен Жан-Поля Риопеля и попросил выставить счет не на свое имя, а на имя Григория Бальцера, который консультирует Ротенбергов в вопросах живописи. Транзакция при этом также была осуществлена через Таллинн. Сначала со счета в Äripank было переведено 1,78 млн Бальцеру. Тот в свою очередь перевел деньги продавцу картины. В распоряжении следователей сената оказалась и переписка, в которой Бальцлер просил продавца подержать какое-то время картину у себя, поскольку на итальянской вилле Игоря Ротенберга (где и должна была расположиться картина) идет ремонт.