Приближенные к Путину олигархи отмыли в Таллинне десятки миллионов долларов(80)
Приближенные к Путину олигархи Аркадий и Борис Ротенберги отмыли в Таллинне десятки миллионов долларов, пишет Eesti Ekspress.
Приближенные к Путину олигархи Аркадий и Борис Ротенберги отмыли в Таллинне десятки миллионов долларов, пишет Eesti Ekspress.
16 марта 2014 года президент США Барак Обама сообщил, что в связи с аннексией Крыма намерен ввести санкции в отношении лиц, связанных с верхушкой российской власти. Сами имена были обнародованы лишь спустя четыре дня. И это было ошибкой, поскольку за это время российские олигархи успели вернуть домой из западных банков сотни миллионов долларов. Среди прочих бизнесмен Аркадий Ротенберг перевел из США в Россию 120 млн долларов.
Но в Москве деньги не задержались. Совсем скоро Ротенберг начал снова выводить их на Запад — при помощи Tallinna Äripank, ныне TBB. Средства, отмытые через Эстонию, направлялись на приобретение шедевров мирового искусства в виде полотен Дали, Ренуа, Шагала, Магритта и других.
Согласно обнародованному в конце июля рапорту постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам, в течение трех месяцев после установления санкций Ротенберги (не под своими именами) приобрели предметов искусства минимум на 18 млн долларов.
Естественно, счет в банке Äripank был также оформлен на подставное лицо: официально он принадлежал зарегистрированному в Белизе предприятию Steamort. Конечно же, ни в одном из связанных с этим предприятием документов имен Ротенбергов не приводится.
Косвенных доказательств при этом достаточно. Деньги, которые поступали на счет и снимались с него, двигались именно через предприятия, принадлежащие Ротенбергам. Также, например, в июне 2014 года сын Аркадия Ротенберга Игорь за 1,75 млн долларов приобрел у американского галериста одно из полотен Жан-Поля Риопеля и попросил выставить счет не на свое имя, а на имя Григория Бальцера, который консультирует Ротенбергов в вопросах живописи. Транзакция при этом также была осуществлена через Таллинн. Сначала со счета в Äripank было переведено 1,78 млн Бальцеру. Тот в свою очередь перевел деньги продавцу картины. В распоряжении следователей сената оказалась и переписка, в которой Бальцлер просил продавца подержать какое-то время картину у себя, поскольку на итальянской вилле Игоря Ротенберга (где и должна была расположиться картина) идет ремонт.
Поскольку сенат интересовал прежде всего период, следовавший за установлением санкций, точно неизвестно, в каких именно объемах Ротенберги проводили свои средства через Эстонию. При этом американцам удалось установить, что счет в Tallinna Äripank использовался для покупки предметов искусства еще до санкций. По их данным, счет был активен уже с 2009 года. Например, осенью 2011 года с него было переведено 1,4 млн долларов на имя аукционного дома Sotheby’s за полотно Николя Рериха. И таких примеров множество. В первые годы после открытия счета, как правило, в качестве покупателя картин указывалось само предприятие Steamort и деньги переводились напрямую со счета Tallinna Äripank аукционным домам и галеристам. С этого же счета оплачивались услуги Бальцера. За шесть лет арт-консультант получил более миллиона долларов. В 2013-2014 гг схему усложнили, добавив новое звено. Теперь Steamort переводила деньги со своего таллиннского счета не напрямую продавцам картин, а сначала на счет зарегистрированной на имя Бальцера фирмы Baltzer LLP, которая далее уже и оплачивала сделку.
Наряду с Бальцером второй важной фигурой в данной схеме является британский адвокат российского происхождения Марк Омельницкий, который отвечает за администрирование сети офшорных фирм Ротенбергов.
Как отмечается в рапорте сената, дорогие предметы искусства идеально подходят для международного отмывания денег. Этот бизнес — единственный, где не действуют правила по борьбе с отмыванием и при необходимости обеспечивается анонимность клиента. Кроме того, картины нельзя заморозить, как банковские счета.
Несмотря на то, что действительные имена покупателей часто не назывались, продавцы, как правило, знали, кто стоит за покупкой, поэтому после обнародования Обамой в 2014 году санкционного списка многие работники аукционных домов оказались в печали, ведь в списке было множество знакомых имен. Знающие люди однако поспешили их успокоить: да, сначала деньги начнут утекать с Запада, но где-то они должны будут осесть, и тут на помощь придет искусство. Так и произошло.
На расследование сената США отреагировали и аукционные дома. На настоящий момент Sotheby’s, Christie’s и другие площадки закрыли клиентские аккаунты, связанные с Григорием Бальцером. Большинство купленных Ротенбергами картин хранились на складе в Германии, откуда в августе прошлого года, когда стало известно о расследовании, их транспортировали в Москву.
Издание поинтересовалось у эстонского Бюро данных по отмыванию денег, участвовали ли они в расследовании сената, и получило отрицательный ответ. Также бюро не может подтвердить, продолжает ли в Tallinna Äripank существовать подконтрольный Ротенбергам счет Steamort. ”В отношении данного счета и сделок в Эстонии не применялись международные финансовые санкции, то есть имущество или сделки не замораживались. По нашим данным, в настоящее время проблемных сделок, которые рассматривались в рапорте сената США, через указанный в рапорте счет не происходит”, — сообщил глава ведомства Мадис Рейманд.
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