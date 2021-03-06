Приближающийся снегопад осложнит дорожные условия

Водителям следует выбирать подходящую скорость движения и соблюдать увеличенную дистанцию. Кроме того, стоит запастись временем, и начинать движение медленно, чтобы привыкнуть к дорожным условиям. С опасностью гололедицы следует считаться также пешеходам и велосипедистам.

Обслуживающие предприятия, являющиеся договорными партнерами города, находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания.

На следующей неделе также ожидаются снегопады - участникам дорожного движения следует считаться с продолжением зимних погодных условий. Особенно внимательными стоит быть водителям, сменившим зимние покрышки на летние.

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