Приближающийся снегопад осложнит дорожные условия

Согласно прогнозу, сегодня в полдень в Таллинне начнется снегопад, и в ночные часы резко похолодает. Скорость ветра будет достигать 20 м/c, ожидаются метели и снежные заносы. Возможна опасность обледенения! Все эти факторы осложнят дорожные условия и всем участникам движения нужно быть внимательными.
Водителям следует выбирать подходящую скорость движения и соблюдать увеличенную дистанцию. Кроме того, стоит запастись временем, и начинать движение медленно, чтобы привыкнуть к дорожным условиям. С опасностью гололедицы следует считаться также пешеходам и велосипедистам.
Обслуживающие предприятия, являющиеся договорными партнерами города, находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания.
На следующей неделе также ожидаются снегопады - участникам дорожного движения следует считаться с продолжением зимних погодных условий. Особенно внимательными стоит быть водителям, сменившим зимние покрышки на летние.
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