При въезде в Эстонию человеку придется две недели провести в изоляции

Покидать место жительства или постоянного пребывания в течение двух недель после прибытия человек может только по распоряжению работника здравоохранения или полиции, а также при возникновении ситуации, угрожающей жизни или здоровью.

Из ограничений на передвижение есть исключения. Например, ограничения не распространяются на дипломатов и иностранцев, въезжающих в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества. Также на лиц, осуществляющих транспортировку товаров и сырья, международных торговых и пассажирских перевозчиков и других перечисленных в распоряжении лиц.

Меры действуют пока распоряжение не изменится. Их необходимость оценивается каждые две недели.

Владельцы средств массовой информации должны опубликовать это распоряжение руководителя чрезвычайного положения немедленно, в неизменном виде и бесплатно. По этому поводу будет выслано официальное уведомление.