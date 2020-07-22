22.07.2020, 18:14

При путешествии в Великобританию из Эстонии по-прежнему требуется двухнедельная самоизоляция


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При путешествии в Великобританию из Эстонии по-прежнему требуется двухнедельная самоизоляция
Scanpix/Reuters

Согласно опубликованному правительством Великобритании списку, прибывающие в страну из Эстонии лица по-прежнему должны оставаться в двухнедельной самоизоляции. МИД Эстонии же считает, что Эстония не должна быть в этом списке, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране.

МИД сообщил, что пытался донести до Великобритании свою точку зрения начиная с 10 июля, когда было вынесено решение о необходимости самоизоляции для путешествующих из Эстонии лиц.

Ведомство добавило, что эстонские дипломаты в Лондоне продолжают переговоры для того, чтобы отменить это требование. Как известно, Великобритания уже пересматривает список стран с требованием самоизоляции.

Согласно данным ВОЗ, в Великобритании показатель инфицированных коронавирусом на 100 000 жителей за последние 14 дней составляет 14,2, в Эстонии же он всего лишь 2.

В опубликованном британскими властями списке также присутствуют Финляндия и Литва, а Латвии в нем нет.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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