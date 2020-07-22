При путешествии в Великобританию из Эстонии по-прежнему требуется двухнедельная самоизоляция

МИД сообщил, что пытался донести до Великобритании свою точку зрения начиная с 10 июля, когда было вынесено решение о необходимости самоизоляции для путешествующих из Эстонии лиц.

Ведомство добавило, что эстонские дипломаты в Лондоне продолжают переговоры для того, чтобы отменить это требование. Как известно, Великобритания уже пересматривает список стран с требованием самоизоляции.

Согласно данным ВОЗ, в Великобритании показатель инфицированных коронавирусом на 100 000 жителей за последние 14 дней составляет 14,2, в Эстонии же он всего лишь 2.

В опубликованном британскими властями списке также присутствуют Финляндия и Литва, а Латвии в нем нет.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!