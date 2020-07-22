При путешествии в Великобританию из Эстонии по-прежнему требуется двухнедельная самоизоляция

МИД сообщил, что пытался донести до Великобритании свою точку зрения начиная с 10 июля, когда было вынесено решение о необходимости самоизоляции для путешествующих из Эстонии лиц.
Ведомство добавило, что эстонские дипломаты в Лондоне продолжают переговоры для того, чтобы отменить это требование. Как известно, Великобритания уже пересматривает список стран с требованием самоизоляции.
Согласно данным ВОЗ, в Великобритании показатель инфицированных коронавирусом на 100 000 жителей за последние 14 дней составляет 14,2, в Эстонии же он всего лишь 2.
В опубликованном британскими властями списке также присутствуют Финляндия и Литва, а Латвии в нем нет.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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