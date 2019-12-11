При ходатайстве о документах за пределами Эстонии пошлины будут выше, чем внутри страны
Рийгикогу принял на сегодняшнем заседании поправки в законодательство, которые устанавливают, что при ходатайстве о документах в зарубежных представительствах Эстонии госпошлины будут примерно на 30 евро выше, чем за совершение тех же действий в Эстонии.
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