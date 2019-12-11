11.12.2019, 17:48

При ходатайстве о документах за пределами Эстонии пошлины будут выше, чем внутри страны


EST 8
Reisidokument
Foto on illustreeriv.Foto: Priit Simson

Рийгикогу принял на сегодняшнем заседании поправки в законодательство, которые устанавливают, что при ходатайстве о документах в зарубежных представительствах Эстонии госпошлины будут примерно на 30 евро выше, чем за совершение тех же действий в Эстонии.

К примеру, при подаче ходатайства о получении удостоверения личности нужно будет заплатить в Эстонии 25 евро, а в зарубежном представительстве - 55 евро. Госпошлина за временное разрешение на жительство составит 64 и 95 евро, за проездной документ с биометрическими данными (паспорт) - 40 и 70 евро.

Цель изменений - покрыть расходы, связанные с приемом ходатайств, выдачей документов и использованием почтовых услуг.

Законопроект был одобрен 85 голосами "за". Закон вступает в силу с 6 января 2020 года.

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