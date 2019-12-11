При ходатайстве о документах за пределами Эстонии пошлины будут выше, чем внутри страны

К примеру, при подаче ходатайства о получении удостоверения личности нужно будет заплатить в Эстонии 25 евро, а в зарубежном представительстве - 55 евро. Госпошлина за временное разрешение на жительство составит 64 и 95 евро, за проездной документ с биометрическими данными (паспорт) - 40 и 70 евро.

Цель изменений - покрыть расходы, связанные с приемом ходатайств, выдачей документов и использованием почтовых услуг.

Законопроект был одобрен 85 голосами "за". Закон вступает в силу с 6 января 2020 года.