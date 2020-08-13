Президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши призвали Лукашенко прекратить использование силы против собственного народа

"Мы, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши как соседи Беларуси, члены НАТО и ЕС хотим, чтобы Беларусь была стабильным, демократическим, независимым и богатым государством.

Поэтому мы призываем президента Республики Беларусь:

1. смягчить конфликтную ситуацию и немедленно прекратить использование силы против своего народа. Настоятельно призываем прекратить насилие и уважать основные свободы, права человека и гражданина, в том числе свободу слова, прессы и собраний;

2. незамедлительно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить дальнейшие преследования;

3. без промедления начать диалог с белорусским народом. Услышать голос граждан и позволить им свободно выражать свое мнение. Опираясь на опыт общества в своих странах и личный опыт, мы призываем правительство и представителей гражданского общества сесть за стол переговоров. Это был бы правильный шаг для начала настоящего общереспубликанского диалога. Мы уверены, что диалог - всегда наилучший путь для обсуждения реформ, а также направлений развития страны и ее будущего. .

При выполнении этих условий нужно оставить двери для сотрудничества с международным сообществом открытыми. Изоляция - ни для одного народа не является дорогой к благополучию и развитию. Мы готовы предложить свои посреднические меры для достижения мирного разррешения ситуации в Беларуси, а также укрепления ее государственной независимости и суверенитета".