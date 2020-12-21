Президентский прием в честь Дня независимости могут отменить. Парад тоже под вопросом

Президентский прием Керсти Кальюлайд должен был пройти в Тарту 24 февраля, однако из-за коронавируса трудно представить, как более 1000 гостей будут слушать речь главы государства и наслаждаться концертом.
Согласно сведениям ERR, такие планы были отменены: рукопожатия не будет, а концерт и выступление президента в честь Дня независимости увидят только телезрители.
Президентская канцелярия пока официально не подтвердила информацию, однако времени для принятия решения практически не осталось, потому что обычно в это время люди уже знают, что они приглашены на президентский прием.
Под вопросом находится и проведение ежегодного парада Сил обороны: во время распространения коронавируса невозможно собрать тысячи людей, чтобы они могли посмотреть на марш военнослужащих и демонстрацию военной техники, и парад Сил обороны, скорее всего, не состоится, однако пока остается неясным, чем именно его заменят.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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