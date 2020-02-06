Президентские выборы не за горами. Выберут ли Кальюдайд на второй срок? Во многом зависит от Isamaa

Хотя в интересах коалиции Isamaa вроде бы должна поддержать предполагаемого кандидата от коалиции, Кальюлайд сама слишком связана с Isamaa, чтобы можно было просто так выступить против нее, пишет EPL.

Так, 20 лет назад Кальюлайд была экономическим советником Марта Лаара. Многие члены Isamaa до сих пор вспоминают те времена добрым словом, поскольку партия была популярной, а ее лидер занимал кресло премьер-министра. Хорошие отношения были у Кальюлайд и с Res Publica. Именно во времена премьерства Юхана Партса она была назначена членом Европейской счетной палаты. Когда президентские выборы 2016 года на определенном этапе зашли в тупик, именно Isamaa предложила кандидатуру Кальюлайд (а также Юри Луйка). Хотя Центристская партия и EKRE уже тогда были настроены скептично, Кальюлайд все же была избрана.

Захочет ли сама Кальюлайд пойти на следующий срок, пока неясно.