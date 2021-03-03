Президентская канцелярия запросила дополнительно около миллиона евро на покрытие растущих расходов

В запросе отмечается, что компьютерная сеть в канцелярии полностью амортизирована, в связи с чем одним из приоритетов является заказ обслуживания компьютеров у внешней организации. Предполагается, что эту услугу будет оказывать Министерство иностранных дел, сэкономив канцелярии 125 000 евро в течение пяти лет.

Кроме того, в канцелярии считают необходимым создать должность руководителя по защите информации, на зарплату которого в течение четырех лет потребуется 242 650 евро.

Для оплаты труда главного редактора отчета предусмотрено 15 000 евро, стоимость одной статьи — 2000 евро, а размер платы редактору главы отчета — 5000 евро. На зарплату ассистента редактора канцелярия просит выделить 12 000 евро.