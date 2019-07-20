Президентская канцелярия об интервью Foreign Policy: глава государства выразила там свои мысли

Delfi спросил у Линнамяэ, не могла бы ли глава государства выразиться немного дипломатичнее и использовать вместо выражения "I hate them" ("Я ненавижу их") что-нибудь более дипломатичное. "Это интервью выражало мысли главы государства", — сказал Линнамяэ. Таким образом, есть причина считать, что президент не сожалеет о своих словах, несмотря на гневную реакцию политиков EKRE.

”Я их ненавижу из-за их поведения и я извиняюсь за имидж, который это может создать. Приличные люди не ведут себя таким образом. Это не та точка зрения, которую мы в Эстонии разделяем. А я теперь должна объясняться за их несуразные взгляды. Я беседовала с представляющими эту партию министрами — у нас есть общее понимание, что нельзя нормально функционировать в международном, общемировом сообществе, если постоянно раздражаешь людей, не важно веришь ли ты сам в том, что говоришь, или нет. Меня терзает сомнение, что часть из этих людей не верят в то, что они делают”, — сказала Кальюлайд в интервью.

Председатель EKRE Март Хельме, комментируя это, сказал: "Если она провозглашает на весь мир, что ненавидит партию, получившую солидный мандат от избирателей, то у нее очевидно, что-то не в порядке с нервной системой. В политике мировоззрение может быть различным, но со слепой ненавистью в политике делать нечего”.

По мнению Хельме, президент не отдает себе отчет в том, кто она есть, какую должность занимает, а также какие полномочия и обязанности у нее есть.