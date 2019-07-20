20.07.2019, 15:54

Президентская канцелярия об интервью Foreign Policy: глава государства выразила там свои мысли

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rus.delfi.ee
EST 16
Peaminister esitas presidendile Marti Kuusiku tagasiastumise palve
Kersti KaljulaidFoto: Jaanus Lensment

Советник по связям с общественностью президента республики Таави Линнамяэ, комментируя опубликованное вчера интервью президента Керсти Кальюлайд Foreign Policy, сказал, что глава государства выразила там свои мысли, когда сказала, что ненавидит политиков EKRE за их поведение.

Delfi спросил у Линнамяэ, не могла бы ли глава государства выразиться немного дипломатичнее и использовать вместо выражения "I hate them" ("Я ненавижу их") что-нибудь более дипломатичное. "Это интервью выражало мысли главы государства", — сказал Линнамяэ. Таким образом, есть причина считать, что президент не сожалеет о своих словах, несмотря на гневную реакцию политиков EKRE.

”Я их ненавижу из-за их поведения и я извиняюсь за имидж, который это может создать. Приличные люди не ведут себя таким образом. Это не та точка зрения, которую мы в Эстонии разделяем. А я теперь должна объясняться за их несуразные взгляды. Я беседовала с представляющими эту партию министрами — у нас есть общее понимание, что нельзя нормально функционировать в международном, общемировом сообществе, если постоянно раздражаешь людей, не важно веришь ли ты сам в том, что говоришь, или нет. Меня терзает сомнение, что часть из этих людей не верят в то, что они делают”, — сказала Кальюлайд в интервью.

Председатель EKRE Март Хельме, комментируя это, сказал: "Если она провозглашает на весь мир, что ненавидит партию, получившую солидный мандат от избирателей, то у нее очевидно, что-то не в порядке с нервной системой. В политике мировоззрение может быть различным, но со слепой ненавистью в политике делать нечего”.

По мнению Хельме, президент не отдает себе отчет в том, кто она есть, какую должность занимает, а также какие полномочия и обязанности у нее есть.

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