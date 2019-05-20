Президент Зурабишвили в Таллинне: грузины должны преодолеть ”постсоветский синдром”(30)
По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, 70 лет советской оккупации оставили свой след в обществе, но она намерена помочь грузинам от него избавиться.
По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, 70 лет советской оккупации оставили свой след в обществе, но она намерена помочь грузинам от него избавиться.
Зурабишвили в свое время позвал на должность министра иностранных дел президент Михаил Саакашвили, который сегодня не может даже пересечь границу своей родины — его арестуют. Как и многие грузины, Зурабишвили уже устала от разговоров на тему ситуации вокруг Саакашвили.
”Саакашвили в некоторых странах смог провести очень хорошую пиар-работу, благодаря чему его помнят до сих пор. Но у нас он — действительно уже прошлое, и в плане некоторых вещей это даже лучше, что они останутся в прошлом. Тогда делали действительно нужные дела, были также очень хорошие реформы, но я не считаю, что мы по-прежнему не должны копаться в прошлом”, — сказала президент нашему изданию в декабре.
Нынешняя президент — более европейских взглядов, нежели ее предшественники. Она сама была эмигранткой, значительную часть своей жизни провела во Франции, работала дипломатом, а 15 лет назад вернулась в Грузию. ”В избирательной кампании я говорила, что моя цель — вступление Грузии в ЕС и НАТО, но одновременно я хочу, чтобы Грузия была более европейской”, — сказала она.
По словам главы государства, грузины должны преодолеть ”пост-постсоветский синдром”, и она намерена им в этом помочь. ”В отличие о Эстонии, мы заметно дольше были в советском режиме и под оккупацией, и это по-разному подействовало на обе страны. 70 лет режима — больше, чем 40, и это влияет. Все же до сих пор в обществе существует образ мышления, оставшийся от этой системы: никто не хочет брать инициативу”, — считает Зурабишвили.
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