Президент Зурабишвили в Таллинне: грузины должны преодолеть ”постсоветский синдром”

Зурабишвили в свое время позвал на должность министра иностранных дел президент Михаил Саакашвили, который сегодня не может даже пересечь границу своей родины — его арестуют. Как и многие грузины, Зурабишвили уже устала от разговоров на тему ситуации вокруг Саакашвили.

”Саакашвили в некоторых странах смог провести очень хорошую пиар-работу, благодаря чему его помнят до сих пор. Но у нас он — действительно уже прошлое, и в плане некоторых вещей это даже лучше, что они останутся в прошлом. Тогда делали действительно нужные дела, были также очень хорошие реформы, но я не считаю, что мы по-прежнему не должны копаться в прошлом”, — сказала президент нашему изданию в декабре.

Нынешняя президент — более европейских взглядов, нежели ее предшественники. Она сама была эмигранткой, значительную часть своей жизни провела во Франции, работала дипломатом, а 15 лет назад вернулась в Грузию. ”В избирательной кампании я говорила, что моя цель — вступление Грузии в ЕС и НАТО, но одновременно я хочу, чтобы Грузия была более европейской”, — сказала она.