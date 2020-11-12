12.11.2020, 16:42

Президент утвердила в должности нового министра окружающей среды


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Президент утвердила в должности нового министра окружающей среды
Anni Õnneleid

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра Юри Ратаса утвердила сегодня в должности нового министра окружающей среды Райна Эплера, представляющего в правительстве Консервативную народную партию Эстонии (EKRE).

Перед утверждением министра в должности глава государства провела виртуальную беседу с кандидатом, в ходе которой обсуждались задачи, стоящие перед министерством. Подробно говорили о лесном хозяйстве, "зеленом повороте", а также о вопросах, связанных с отходами.

Предшественник Эплера (Рене Кокк) ушел в отставку 4 ноября по состоянию здоровья.

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