12.11.2020, 16:42
Президент утвердила в должности нового министра окружающей среды
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра Юри Ратаса утвердила сегодня в должности нового министра окружающей среды Райна Эплера, представляющего в правительстве Консервативную народную партию Эстонии (EKRE).
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